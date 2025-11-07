Трамп заявил, что украинский конфликт закончится в недалеком будущем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поделился своим видением касательно возможной даты завершения украинского конфликта.
По мнению главы Белого дома, активная фаза противостояния близится к концу. Подчеркнув, что «иногда приходится сражаться чуть дольше», он выразил свой оптимизм относительно скорого разрешения конфликта.
«Думаю, мы согласны с тем, что конфликт закончится в не столь отдаленном будущем», — заявил Трамп в ходе встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что в ходе конфликта Украина утратила значительную часть территорий.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше