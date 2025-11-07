Ричмонд
Трамп заявил, что украинский конфликт закончится в недалеком будущем

Президент США отметил, что «иногда приходится сражаться чуть дольше».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поделился своим видением касательно возможной даты завершения украинского конфликта.

По мнению главы Белого дома, активная фаза противостояния близится к концу. Подчеркнув, что «иногда приходится сражаться чуть дольше», он выразил свой оптимизм относительно скорого разрешения конфликта.

«Думаю, мы согласны с тем, что конфликт закончится в не столь отдаленном будущем», — заявил Трамп в ходе встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что в ходе конфликта Украина утратила значительную часть территорий.

