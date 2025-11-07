Евросоюзу следует не усложнять, а упрощать процедуру получения виз для россиян, исходя из собственных финансовых интересов, считает член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Европе следует упростить процедуру получения виз, граждане ЕС и России должны путешествовать свободно», — написал он в соцсети X*.
Мема подчеркнул, что ограничения на выдачу виз для граждан России в страны Европу стали «ярким примером бессилия ЕС» и были придуманы «недалекими умами».
По словам политика, Финляндия теряет до миллиона евро прибыли от туризма из-за ограничений Евросоюза против РФ. Тем не менее ЕС продолжает делать шаги, которые противоречат его интересам, констатировал Мема.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что россияне больше не смогут получать шенгенские мультивизы. Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что поездки в страны Евросоюза для граждан РФ являются «особой привилегией». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла слова Каллас, указав на ситуацию с многочисленными нелегальными мигрантами в Европе.
