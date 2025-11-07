Политик Мема: Европе следует упростить получение виз для россиян

Ранее в Еврокомиссии заявили, что россияне больше не смогут получать шенгенские мультивизы. Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что поездки в страны Евросоюза для граждан РФ являются «особой привилегией». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла слова Каллас, указав на ситуацию с многочисленными нелегальными мигрантами в Европе.