Зеленский уволил двух заместителей секретаря СНБО

Примечательно, что оба заместителя сохранили свои позиции после назначения Умерова на пост секретаря Совбеза в июле 2025 года. Демедюк занимал должность заместителя секретаря СНБО с октября 2019 года, отвечая, согласно данным сайта СНБО, за кибер- и информационную безопасность, критическую инфраструктуру, а также общественную и государственную безопасность. Кононенко был назначен на эту должность в апреле 2024 года.