Зеленский уволил двух заместителей секретаря СНБО

Должности лишились Сергей Демедюк и Андрей Кононенко.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский уволил двух заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

Соответствующие указы, опубликованные на официальном сайте Зеленского, свидетельствуют об увольнении Сергея Демедюка и Андрея Кононенко с их должностей заместителей секретаря СНБО. Мотивы данного решения не приводятся.

Примечательно, что оба заместителя сохранили свои позиции после назначения Умерова на пост секретаря Совбеза в июле 2025 года. Демедюк занимал должность заместителя секретаря СНБО с октября 2019 года, отвечая, согласно данным сайта СНБО, за кибер- и информационную безопасность, критическую инфраструктуру, а также общественную и государственную безопасность. Кононенко был назначен на эту должность в апреле 2024 года.

Ранее стало известно, что на Украине сменили первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны.