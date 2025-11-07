В Норвегии опасаются, что Россия выловит больше рыбы в своей зоне из-за санкций

Министр рыболовства Норвегии Сивертсен Несс заявила, что возможный уход российских рыбаков из норвежской экономической зоны в Баренцевом море приведет к негативным экономическим последствиям для Осло. Она пояснила, что Россия может перейти к интенсивному промыслу в своих водах трески, еще до ее миграции к берегам Норвегии, и тогда Осло лишится части своего будущего улова. Ранее Норвегия ввела санкции против российских рыболовных компаний. В октябре глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что Россия готовит ответные меры.