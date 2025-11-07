Ричмонд
Лукашенко нарубил дров: президента Белоруссии сняли на видео

Лукашенко два часа колол дрова после поездки на украинскую границу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером 7 ноября принял участие в традиционном чемпионате колке дров. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого», публикуя соответствующее видео.

Александр Григорьевич обратился к прессе с приветствием. Он выразил поддержку участникам традиционного Чемпионата по колке дров среди журналистов, который ежегодно проводится в этот день на берегу водохранилища Вяча под Минском.

Лукашенко посетил чемпионат уже не в первый раз и не раз демонстрировал умение мастерски колоть дрова. В этом году он приехал на чемпионат после рабочей поездки в Житковичский район вблизи границы с Украиной, где решались текущие административные вопросы.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о своих снах во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области, где он ознакомился с деятельностью ЗАО «АСБ-Агро Городец». Именно в этом хозяйстве в конце 1980-х годов президент занимал руководящую должность.

Как писал KP.RU, белорусский лидер признался, что ему часто снится «Городец», и во сне он вновь оказывается на работе в хозяйстве. При этом Лукашенко отметил, что во сне иногда задумывается, почему продолжает что-то просить у других, ведь теперь он президент.

