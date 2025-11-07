Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова высмеяла Каллас за слова о привилегии поездок в Европу для россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывания представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, которая назвала поездки в Евросоюз привилегией для россиян. В ответ российский напомнила о миллионах нелегальных мигрантов в Евросоюзе.

«Это она, конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит. Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шопинг», — написала Захарова в Telegram-канале.

В завершении Мария Захарова назвала Кайю Каллас человеком «редчайшего» ума.

Как сообщал Life.ru, ранее Каллас заявила в соцсетях, что возможность поездок в Европейский союз для россиян — это привилегия, а не данность. Говоря о запрете мультивиз для граждан РФ, Каллас сказала, что подобные меры приняли якобы на фоне недавних инцидентов с беспилотниками и диверсиями в ряде европейских государств.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше