Захарова высмеяла Каллас за слова о привилегии поездок в Европу для россиян

«Это она, конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит. Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шопинг», — написала Захарова в Telegram-канале.