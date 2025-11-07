Захарова высмеяла Каллас за слова о привилегии поездок в Европу для россиян

«Это она, конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит. Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шопинг», — написала Захарова в Telegram-канале.
В завершении Мария Захарова назвала Кайю Каллас человеком «редчайшего» ума.
Как сообщал Life.ru, ранее Каллас заявила в соцсетях, что возможность поездок в Европейский союз для россиян — это привилегия, а не данность. Говоря о запрете мультивиз для граждан РФ, Каллас сказала, что подобные меры приняли якобы на фоне недавних инцидентов с беспилотниками и диверсиями в ряде европейских государств.
