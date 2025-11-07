Трамп заявил, что «всегда есть шанс» на его встречу с Путиным в Будапеште

«Мы говорим об этом. Мы расскажем о встрече с Путиным позже. Мы говорили об этом с Виктором Орбаном, он понимает Путина, очень хорошо его знает. Виктор считает, что мы добьемся завершения этой войны в не столь отдаленном будущем», — сказал американский лидер.