Трамп заявил, что «всегда есть шанс» на его встречу с Путиным в Будапеште

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошими шансы на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС.
«Всегда есть шанс. Очень хороший шанс», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.
«Мы говорим об этом. Мы расскажем о встрече с Путиным позже. Мы говорили об этом с Виктором Орбаном, он понимает Путина, очень хорошо его знает. Виктор считает, что мы добьемся завершения этой войны в не столь отдаленном будущем», — сказал американский лидер.
Виктор Орбан на встрече с Дональдом Трампом заявил, что у него есть «несколько идей» по завершению конфликта на Украине, которые впоследствии он представит американскому лидеру.
Трамп также уточнил, что хотел бы сохранить Будапешт как место возможной встречи с Путиным.
16 октября Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что будапештский саммит России и США будет востребован на определенном этапе обеими сторонами, но встрече лидеров должна предшествовать скрупулезная работа. -0-