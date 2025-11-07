Ричмонд
Трамп раскритиковал европейских лидеров за покупку российской нефти

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме заявил о сложившихся дружеских отношениях с большинством европейских лидеров.

По его словам, они хорошо ладят и выполняют достигнутые договорённости, в частности, по вопросам, связанным с НАТО.

Однако американский лидер выразил явное недовольство одним аспектом политики европейских стран. Он отметил, что, несмотря на хорошие взаимоотношения, его разочаровывает тот факт, что европейские партнёры продолжают закупать нефть у России, охарактеризовав эту практику как неприемлемую.

Ранее сообщалось, что Трамп пожелал оставить Будапешт под потенциальные переговоры с Путиным.

