Трамп раскритиковал европейских лидеров за покупку российской нефти

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме заявил о сложившихся дружеских отношениях с большинством европейских лидеров.
По его словам, они хорошо ладят и выполняют достигнутые договорённости, в частности, по вопросам, связанным с НАТО.
Однако американский лидер выразил явное недовольство одним аспектом политики европейских стран. Он отметил, что, несмотря на хорошие взаимоотношения, его разочаровывает тот факт, что европейские партнёры продолжают закупать нефть у России, охарактеризовав эту практику как неприемлемую.
Ранее сообщалось, что Трамп пожелал оставить Будапешт под потенциальные переговоры с Путиным.
