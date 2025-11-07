Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли дерзкий призыв канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить процесс укрепления обороноспособности страны из-за якобы «российской угрозы».
Один из комментаторов написал: «Изменения климата, АдГ или русские — уже и не знаешь, чего больше бояться». Другой иронично отметил, что в эпоху оружия и ракет, которые могут находить цели с точностью до метра на расстоянии тысяч километров и уничтожать целые города, нам срочно нужны солдаты, которые бегают по лесу в касках и с винтовками и кричат «Бабах!».
Третий пользователь добавил: «Уважаемый Фридрих Мерц, возможно, сначала следует в срочном порядке выяснить, почему бундесвер больше не способен защищать страну, и, прежде всего, какие политики несут за это ответственность». Некоторые читатели усомнились в здравом подходе Мерца и высказались о чрезмерной наивности канцлера, предполагающего, что «русские придут пешком».
Ранее KP.RU пиал, что депутат ЕП Михаэль фон дер Шуленбург подверг критике политику милитаризации Германии под руководством Фридриха Мерца. По его мнению, подобные меры несут для Европы большую угрозу, чем Россия. Политик подчеркнул, что чрезмерная милитаризация не только окажется неэффективной, но и может спровоцировать раскол внутри Евросоюза.