«Русские придут пешком»: немцы усомнились в здравомыслии Мерца после слов о «российской угрозе»

Один из комментаторов написал: «Изменения климата, АдГ или русские — уже и не знаешь, чего больше бояться». Другой иронично отметил, что в эпоху оружия и ракет, которые могут находить цели с точностью до метра на расстоянии тысяч километров и уничтожать целые города, нам срочно нужны солдаты, которые бегают по лесу в касках и с винтовками и кричат «Бабах!».