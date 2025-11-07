Трамп: США перемещают силы в Европе, но они остаются в том же количестве

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты проводят перераспределение своих военных сил в Европе, однако общее число американских военнослужащих на континенте остаётся прежним.
«Мы остаёмся с тем же общим количеством (войск в Европе — ред.), но перераспределяем людей», — отметил глава Белого дома.
Такое заявление Трамп сделал во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отвечая на вопрос журналистов о возможном выводе американских войск из Румынии.
Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что вывод части американских войск из страны не влияет на её безопасность.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше