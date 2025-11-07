Ричмонд
Трамп назвал главное препятствие для мирных переговоров с Россией

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для урегулирования конфликта на Украине является нежелание России прекращать боевые действия.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для урегулирования конфликта на Украине является нежелание России прекращать боевые действия. Соответствующее заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Отвечая на вопрос журналиста о главной проблеме в диалоге с Москвой, в том числе касающейся перспектив проведения саммита лидеров в Будапеште, Трамп заявил: «Основное препятствие заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться».

Американский лидер также повторил своё предыдущее утверждение о том, что если бы он оставался на посту президента после 2021 года, то военные действия не начались бы. «Я унаследовал эту войну, и думаю, что мы идём к тому, чтобы положить ей конец в недалёком будущем», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп и Орбан посмеялись над возможной победой Украины.

