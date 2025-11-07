Трамп назвал главное препятствие для мирных переговоров с Россией

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для урегулирования конфликта на Украине является нежелание России прекращать боевые действия. Соответствующее заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Отвечая на вопрос журналиста о главной проблеме в диалоге с Москвой, в том числе касающейся перспектив проведения саммита лидеров в Будапеште, Трамп заявил: «Основное препятствие заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться».
Американский лидер также повторил своё предыдущее утверждение о том, что если бы он оставался на посту президента после 2021 года, то военные действия не начались бы. «Я унаследовал эту войну, и думаю, что мы идём к тому, чтобы положить ей конец в недалёком будущем», — подчеркнул Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп и Орбан посмеялись над возможной победой Украины.
