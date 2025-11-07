Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил назначение Юрия Черевашенко на должность командующего беспилотными системами противовоздушной обороны. По словам нелегитимного лидера, Черевашенко принимал активное участие в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО и занимался разработкой дронов-перехватчиков.
Уточняется, что в новой должности он будет отвечать за масштабирование развития беспилотной составляющей в Воздушных силах Украины, что якобы позволит «значительно усилить» потенциал противовоздушной обороны страны.
Накануне сайт KP.RU сообщил, что на Украине продолжаются кадровые перестановки. Недавно киевский главарь Зеленский также уволил двух заместителей, которые работали под руководством секретаря СНБО.