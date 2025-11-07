Глава американского Министерства войны Пит Хегсет назвал бюрократию в Пентагоне более серьёзной угрозой для США, чем Китай.
Он отметил, что этот противник напоминает диктатуру пятилетнего планирования и оплоты центрального планирования, якобы «аналогичные бывшему Советскому Союзу», однако подчеркнул, что тот «враг давно исчез».
«Противник, о котором я говорю, гораздо ближе к дому. Это бюрократия в Пентагоне», — подчеркнул он.
По словам Хегсета, эта бюрократия подавляет новые идеи и ограничивает свободу мысли, что в итоге серьёзно угрожает безопасности страны и жизни её военнослужащих. Он отметил, что даже мощь Китая не способна сравниться с этим внутренним противником.
Напомним, в октябре руководитель Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме в галстуке в цветах российского флага.