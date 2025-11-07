Трамп объяснил, почему он внезапно отменил встречу с Путиным в Будапеште

«Ну, я бы хотел оставить ее в Венгрии, в Будапеште. Эту встречу. Оказалось, что я не хотел проведения этой встречи, поскольку не думал, что [на ней] произойдет нечто значительное. Но если мы ее проведем, то я бы хотел, чтобы она состоялась в Будапеште», — сказал Трамп.