«Можно мне её?» Орбан захотел забрать пресс-секретаря Трампа в Венгрию

Ситуация произошла после того, как Трамп с журналистами обсуждал цены на продукты и позвал Левитт, чтобы та подтвердила его слова о снижении цен. Та сначала куда-то исчезла, из-за чего Трамп пошутил, что «наша великая суперзвезда нас бросила».
Когда пресс-секретарь всё-таки появилась, Орбан, оценив её энергичную речь в защиту стараний республиканца снизить цены, с улыбкой спросил: «Можно мне её иногда?» На это Трамп ответил не менее шутливо: «Я согласен, это отличное решение. Только не покидай нас, Каролин».
Ранее Life.ru писал, что самая молодая спикер Белого дома Каролин Левитт попала в скандал из-за грубого ответа журналисту. Когда её спросили, кто выбрал Будапешт местом встречи Путина и Трампа, она огрызнулась: «Твоя мама».
