Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Можно мне её?» Орбан захотел забрать пресс-секретаря Трампа в Венгрию

На встрече с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в шутку предложил американскому лидеру «одолжить» ему пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Источник: Life.ru

Ситуация произошла после того, как Трамп с журналистами обсуждал цены на продукты и позвал Левитт, чтобы та подтвердила его слова о снижении цен. Та сначала куда-то исчезла, из-за чего Трамп пошутил, что «наша великая суперзвезда нас бросила».

Когда пресс-секретарь всё-таки появилась, Орбан, оценив её энергичную речь в защиту стараний республиканца снизить цены, с улыбкой спросил: «Можно мне её иногда?» На это Трамп ответил не менее шутливо: «Я согласен, это отличное решение. Только не покидай нас, Каролин».

Ранее Life.ru писал, что самая молодая спикер Белого дома Каролин Левитт попала в скандал из-за грубого ответа журналисту. Когда её спросили, кто выбрал Будапешт местом встречи Путина и Трампа, она огрызнулась: «Твоя мама».

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше