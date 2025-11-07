США поддержали конфискацию российских активов для помощи Украине

Администрация Соединённых Штатов поддерживает инициативу Европейского союза, направленную на использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.
Как передаёт агентство, источник заявил, что Вашингтон «полностью поддерживает ЕС и шаги, которые он в настоящее время предпринимает, чтобы иметь возможность использовать эти активы в качестве инструмента».
Также отмечается, что США внимательно отслеживают последствия введения санкций против российских компаний нефтяных компаний. По словам источника, у Вашингтона остаётся множество вариантов для усиления давления на Россию.
