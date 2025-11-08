Орбан сообщил об освобождении Венгрии от санкций США на российские энергоресурсы

«Мы получили полное освобождение от санкций в случае “Турецкого потока” и нефтепровода “Дружба”. Нет санкций, которые бы ограничивали поступающие по ним поставки в Венгрию или делали их дороже», — сказал он в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.
Кроме того, он добавил, что Венгрия договорилась с американской Westinghouse о закупке ядерного топлива, а также об использовании американской технологии малых модульных реакторов (ММР).
Президент США Дональд Трамп 7 ноября на встрече с венгерским премьер-министром Венгрии сообщил, что существует возможность освобождения Венгрии от санкций в отношении нефти из РФ. Тогда же Орбан заявил, что у Венгрии много идей для сотрудничества с Соединенными Штатами, включая экономическую и военную сферы.