Орбан сообщил об освобождении Венгрии от санкций США на российские энергоресурсы

«Мы получили полное освобождение от санкций в случае “Турецкого потока” и нефтепровода “Дружба”. Нет санкций, которые бы ограничивали поступающие по ним поставки в Венгрию или делали их дороже», — сказал он в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.