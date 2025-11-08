Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан сообщил об освобождении Венгрии от санкций США на российские энергоресурсы

Соединенные Штаты полностью освободили Венгрию от ограничительных мер на поставки российских энергоносителей по «Турецкому потоку» и трубопроводу «Дружба». Об этом 7 ноября сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Источник: Reuters

«Мы получили полное освобождение от санкций в случае “Турецкого потока” и нефтепровода “Дружба”. Нет санкций, которые бы ограничивали поступающие по ним поставки в Венгрию или делали их дороже», — сказал он в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

Кроме того, он добавил, что Венгрия договорилась с американской Westinghouse о закупке ядерного топлива, а также об использовании американской технологии малых модульных реакторов (ММР).

Президент США Дональд Трамп 7 ноября на встрече с венгерским премьер-министром Венгрии сообщил, что существует возможность освобождения Венгрии от санкций в отношении нефти из РФ. Тогда же Орбан заявил, что у Венгрии много идей для сотрудничества с Соединенными Штатами, включая экономическую и военную сферы.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше