Трамп раскритиковал европейские страны за покупку российской нефти

«Я очень обеспокоен этим, потому что мы им помогаем, а они идут и покупают нефть и газ у России», — отметил хозяин Белого дома на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Ранее Трамп заявил о значительном сокращении российского нефтяного экспорта в результате западных санкций. Во время встречи с лидерами центральноазиатских республик он подтвердил приверженность Вашингтона урегулированию украинского конфликта, однако не уточнил конкретных шагов в этом направлении.
