Трамп раскритиковал европейские страны за покупку российской нефти

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство продолжающимися закупками российской нефти европейскими странами, несмотря на дружеские отношения с их лидерами. Американский лидер подчеркнул, что европейские партнёры выполняют его требования по НАТО, но сохраняют энергетическое сотрудничество с Москвой.

«Я очень обеспокоен этим, потому что мы им помогаем, а они идут и покупают нефть и газ у России», — отметил хозяин Белого дома на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее Трамп заявил о значительном сокращении российского нефтяного экспорта в результате западных санкций. Во время встречи с лидерами центральноазиатских республик он подтвердил приверженность Вашингтона урегулированию украинского конфликта, однако не уточнил конкретных шагов в этом направлении.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

