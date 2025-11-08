Поставки из РФ в Венгрию по «Турецкому потоку» и «Дружбе» освободили от санкций США

В конце октября Трамп сообщил, что Орбан обратился к нему с просьбой предоставить стране исключение из санкций, введенных против российской нефти. При этом американский политик подчеркнул, что пока не удовлетворил эту просьбу. Со своей стороны, Орбан заявлял, что Венгрия, будучи страной, не имеющей выхода к морю, находится в особом положении, и именно этот аргумент должно использовать правительство для убеждения Вашингтона в необходимости снятия ограничений на закупку российских энергоресурсов.