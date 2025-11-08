Поставки из РФ в Венгрию по «Турецкому потоку» и «Дружбе» освободили от санкций США

«Венгрия будет полностью освобождена от санкций в отношении поставок газа по “Турецкому потоку” и нефти по трубопроводу “Дружба”, — заявил Орбан в эфире телеканал M1.
Также Будапешт договорился с американской компанией Westinghouse о закупке ядерного топлива и использовании американской технологии ММР (малые модульные реакторы).
Российский рынок акций отреагировали на исключение Венгрии из-под санкций резким ростом.
В конце октября Трамп сообщил, что Орбан обратился к нему с просьбой предоставить стране исключение из санкций, введенных против российской нефти. При этом американский политик подчеркнул, что пока не удовлетворил эту просьбу. Со своей стороны, Орбан заявлял, что Венгрия, будучи страной, не имеющей выхода к морю, находится в особом положении, и именно этот аргумент должно использовать правительство для убеждения Вашингтона в необходимости снятия ограничений на закупку российских энергоресурсов.
Ранее сообщалось, что Венгрия планирует закупить у США СПГ на $600 млн. Также Будапешт может приобрести ядерное топливо на 100 миллионов долларов.
Венгрия рассматривает возможность закупки сжиженного природного газа у США на сумму 600 миллионов долларов. Также страна намерена приобрести ядерное топливо на 100 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Сделки могут заключить во время визита венгерского премьера Виктора Орбана в Вашингтон. Анонимный чиновник Белого дома сообщил агентству, что по итогам визита ожидаются соглашения в различных сферах.
Руководство из Будапешта планирует подписать контракт на 100 миллионов долларов с Westinghouse Electric Co. Для закупки ядерного топлива для венгерской атомной электростанции, которое сейчас поступает из России. Также обсуждается пакет на 600 миллионов долларов для поставки американского СПГ на протяжении пяти лет.
Агентство отмечает, что Венгрия ищет пути избежать последствий санкций против российских углеводородов, что стало основой для предложений по закупкам у США. Кроме того, стороны работают над меморандумом о приобретении Венгрией до 10 малых модульных реакторов стоимостью примерно 20 миллиардов долларов.
В материале указано, что переговоры по реакторам пока находятся на предварительной стадии, но в случае успешного завершения технологии могут составить конкуренцию российскому проекту по расширению мощностей АЭС «Пакш». Также венгерские чиновники указывают, что потенциальные соглашения между Венгрией и США касаются оборонной и финансовой сфер.
Трамп отказал Орбану в просьбе исключить Венгрию из санкций против нефти РФ.
Напомним, что венгерский премьер-министр встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу. Также сообщалось, что Виктор Орбан стремится организовать визит президента США в Будапешт до предстоящих парламентских выборов.
