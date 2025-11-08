Ричмонд
Минобороны уточнило правила призыва резервистов

Министерство обороны Российской Федерации уточнило порядок прохождения службы гражданами, состоящими в мобилизационном людском резерве.

Министерство обороны Российской Федерации уточнило порядок прохождения службы гражданами, состоящими в мобилизационном людском резерве. Соответствующие поправки содержатся в проекте нормативного документа, внесённого военным ведомством.

Согласно тексту проекта, пункт 41 Положения о порядке пребывания в резерве дополняется нормой, предусматривающей направление резервистов на специальные сборы. Целью этих сборов является обеспечение защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения на основании указа Президента Российской Федерации.

Организация и проведение таких специальных сборов возлагается на Министерство обороны РФ.

Напомним, что Верховный Главнокомандующий Владимир Путин подписал федеральный закон, который закрепляет правовую возможность направления резервистов для выполнения таких задач. Речь идёт о защите объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и других критически важных объектов.

На резервистов, направленных на такие сборы, распространяются те же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и меры ответственности, что и на граждан, призванных на военные сборы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл рабочую встречу по перспективам развития Российской армии.

