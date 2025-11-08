Новости СВО. Прорыв ВС РФ в Успеновке и тактическое окружение Красноармейска, ВСУ в ловушке, Трамп возобновляет миротворческие миссии, 8 ноября

— Больше месяца сидели в подвале с разлагающимися телами, чтобы не так воняло, попробовали их присыпать землёй. Рота если заходила на удержание позиций, то уже почти не возвращалась, потом набирали новых людей и на те же позиции выставляли. А на позициях уже либо раненые, либо погибшие, вот с ними и держали позиции, — описал обстановку на позициях ВСУ военнопленный Игорь Стеблянко.