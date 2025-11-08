Ричмонд
Новости СВО. Прорыв ВС РФ в Успеновке и тактическое окружение Красноармейска, ВСУ в ловушке, Трамп возобновляет миротворческие миссии, 8 ноября

Армия России прорывается к Гуляйполю, Зеленский оправдывается за провал в Красноармейске, Орбан объяснил, когда состоится встреча Путина и Трампа, — дайджест Life.ru.

Контрнаступление ВСУ провалилось, 8 ноября: потери и отход под Рыжевкой.

ВС РФ уничтожили в сумском селе Рыжевка личный состав ВСУ. Населённый пункт расположен на границе с Курской областью. 71-я егерская бригада попыталась наступать на позиции наших войск, но, понеся потери и лишившись техники, отошла. Киев продолжает перебрасывать на Сумщину дополнительные силы. По информации группировки «Север», из Житомирской области едет пополнение для 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Расчёты гаубиц Д-30 поразили позиции ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России.

Тактический успех на Запорожье, 8 ноября: взят укрепрайон Успеновка.

Армия России освободила Успеновку. Этот населённый пункт находится на берегу реки Янчур. В российском Министерстве обороны назвали его одним из ключевых и наиболее укреплённых узлов обороны на левом берегу. В боях отличились военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

— Группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля вдоль границы Запорожья и Днепропетровщины и постепенно продвигается на запад, в обход основных линий обороны противника. Рывок с этого плацдарма на Гуляйполе и взятие этого города позволит выйти в тыл украинской группировки в районе Орехова, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что сейчас бои идут за Новое и Новоуспеновское.

Красноармейск почти взят, 8 ноября: зачистка окраин и планы Сырского.

Военкор Павел Кукушкин заявляет, что 90% Красноармейска (Покровска) контролируются российскими войсками. Идёт зачистка восточных и северо-восточных окраин города.

— С зачисткой северо-восточного района Динас, а также восточных окраин города — Гнатовка и Рог — мы вытеснили сейчас вэсэушников из городской застройки. Остались очаговые сопротивления. Где-то они ещё прячутся по подвалам, — рассказал он.

В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский продолжает накапливать силы в Доброполье. Согласно его плану, оттуда будет нанесён удар по российским войскам, занятым боями в Красноармейске и Димитрове (Мирнограде). На этом участке продолжается сдача в плен украинских боевиков. Выбора у них особо нет, так как командование отрицает реальность.

— Больше месяца сидели в подвале с разлагающимися телами, чтобы не так воняло, попробовали их присыпать землёй. Рота если заходила на удержание позиций, то уже почти не возвращалась, потом набирали новых людей и на те же позиции выставляли. А на позициях уже либо раненые, либо погибшие, вот с ними и держали позиции, — описал обстановку на позициях ВСУ военнопленный Игорь Стеблянко.

О потере Красноармейска уже рассуждает Владимир Зеленский. Он уверен, что, выбив оттуда украинские подразделения, Москва получит козырь на переговорах.

— Я думаю, Россия с этой историей о Покровске стремится показывать успех на поле боя. Тогда они могут попробовать вернуть этот нарратив, что мы захватим Донбасс, заставьте президента и украинцев выйти из Донбасса, потому что мы всё равно захватим Восток Украины, — считает украинский диктатор.

Заявление Трампа о мире на Украине и возможная встреча с Путиным.

После недолгого молчания и подсчёта остановленных боевых действий президент США Дональд Трамп вновь заговорил о желании приблизить мир в Восточной Европе.

— Мы также работаем над урегулированием ещё одного конфликта — между Россией и Украиной. Там мы ещё не достигли этого, но мне представляется, что значительного прогресса мы всё же добились, — сказал американский лидер.

По его мнению, введённые США санкции повлияли на экспорт нефти. Он якобы сократился. В итоге от прямого вопроса о том, как ограничения приближают мир, Трамп ушёл, но повторил свой тезис о том, что окончание вооружённого конфликта нужно для того, чтобы перестали гибнуть люди.

Также вновь обсуждается вопрос встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что между Россией и США «остались нерешёнными один-два вопроса». Как только будет достигнут по ним компромисс, так сразу лидеры государств встретятся в Будапеште.

