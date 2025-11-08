Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер нобелевский лауреат Джеймс Уотсон

По словам сына Уотсона, ученый умер в хосписе в Нью-Йорке после непродолжительной болезни.

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК, умер в пятницу на 98-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам сына Уотсона, ученый умер в хосписе в Нью-Йорке после непродолжительной болезни.

В 1953 году Джеймс Уотсон совместно с британским биофизиком Фрэнсисом Криком описал структуру молекулы ДНК. Это открытие обеспечило развитие молекулярной биологии и молекулярной генетики, а также современной медицины и биотехнологии. −0-

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше