Эстония решила запретить концерт Limp Bizkit из-за заявлений солиста об РФ

Власти Эстонии предприняли шаги по отмене предстоящего концерта американской рэп-метал группы Limp Bizkit в Таллине. Как сообщает эстонская гостелерадиокомпания ERR, причиной стало «пророссийское прошлое» солиста коллектива Фреда Дерста.
Группа планировала выступление на открытой сцене Unibet Arena 31 мая. Однако, по информации издания, Министерство культуры Эстонии связалось с организаторами мероприятия и прямо указало на нежелательность его проведения.
Министерство иностранных дел республики поддержало эту позицию, заявив, что сторонникам «государства-агрессора» — подразумевая Россию — «нет места в культурном пространстве» страны.
