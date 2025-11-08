Трамп заявил о якобы нежелании России прекратить конфликт на Украине

Отметим, что Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу в вопросе Украины. В частности о новом раунде переговоров между Россией и Украиной сообщали в Госдуме. Также там отметили, что конкретные сроки переговоров остаются под вопросом из-за противодействия ряда западных государств. Стремление России к урегулированию также подтверждает недавний визит в США спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.