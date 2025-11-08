Ричмонд
Трамп заявил о якобы нежелании России прекратить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал основную, на его взгляд, причину, по которой пока не удалось прийти к урегулированию ситуации на Украине. По его мнению, дело в россиянах, которые якобы «не хотят останавливаться».

«Главное препятствие заключается в том, что они [Россия] просто пока не хотят останавливаться», — заявил Трамп во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

Трамп добавил, что именно по этой причине откладывается его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу в вопросе Украины. В частности о новом раунде переговоров между Россией и Украиной сообщали в Госдуме. Также там отметили, что конкретные сроки переговоров остаются под вопросом из-за противодействия ряда западных государств. Стремление России к урегулированию также подтверждает недавний визит в США спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

Как сообщал Life.ru, президенты России и США во время телефонного разговора 16 октября договорились провести встречу в Будапеште. Позже американский президент сообщил, что отменил переговоры. А уже в ходе беседы с Орбаном американский лидер снова заявил об «очень хороших шансах» встречи с Путиным в Будапеште.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

