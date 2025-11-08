Орбан: США сняли санкции против проекта АЭС «Пакш-2» с участием России

Напомним, в начале ноября ведомство по атомной энергии Венгрии (ОАН) выдало разрешения на заливку первого бетона в фундамент энергоблока № 5 АЭС «Пакш». Также одобрили строительство зданий ядерного острова. Этот проект попал под санкции США в ноябре 2024 года. А летом 2025 Штаты частично сняли санкции с Газпромбанка, через который финансировалось сооружение атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2».