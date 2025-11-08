Украина ненавидит, Россия ищет, отец умирает: карма главкома-перебежчика Сырского

Кажется, у главнокомандующего ВСУ Александра Сырского наступает чёрная полоса. На фоне тяжёлого провала украинской армии на Покровском направлении, скорого падения обороны Покровска и Мирнограда и усилившихся слухов о его грядущей отставке плохие новости для главкома приходят и от семьи, которая, в отличие от него, не променяла Родину.
Как Сырский лечил отца за счёт ВСУ.
Утром в пятницу сначала стало известно, что Сырский лечил своего тяжелобольного отца, живущего в российском Владимире, за счёт украинского военного бюджета. Станислав Прокофьевич, с 2014 года старавшийся не смотреть в глаза соседям, сейчас на глазах сдаёт из-за прогрессирующего онкологического заболевания.
Чтобы помочь отцу, украинский военачальник оплачивал его лечение в одной из частных клиник в Москве. По данным SHOT, счета за лечение превысили 5 млн рублей (около 2,5 млн гривен). При этом часть суммы была взята сыном из средств, предназначенных для нужд украинской армии. Это вызвало скандал на Украине.
А следом появилась информация, что лечение не помогло отцу украинского вояки. Российские врачи заявили, что 86-летнему российскому пенсионеру осталось жить несколько месяцев.
Его недавно выписали из больницы и перевели на паллиативную помощь. Сырскому-старшему установлена первая группа инвалидности и четвёртая степень выраженности нарушений функций организма. Сейчас он не встаёт, питается через катетер в животе, за ним ухаживает жена. Женщина собирается просить муниципальную сиделку — одна она уже не справляется.
К пожилым родителям переехали сын Олег и его супруга, чтобы помочь в уходе. Сам же Александр Сырский не может приехать в Россию, поскольку находится в розыске с мая 2023 года — при пересечении границы его сразу задержат.
За что Сырскому грозит 20 лет в России.
Главком ВСУ — фигурант уголовного дела, возбуждённого по ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны). На сайте Следственного комитета есть обоснование, что в 2022 году, когда российские войска выбивали украинских боевиков из Мариуполя, несмотря на открытые ими гуманитарные коридоры, бойцы украинской Нацгвардии не давали эвакуироваться мирным жителям из города.
Из-за этого старики, женщины и дети, «перемещаясь в поисках пропитания», «стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения». За это, а также другие преступления Сырскому грозит до 20 лет заключения.
Читая сообщение СК, трудно поверить кадрам фото- и видеосъёмки, что в 80-е Александр Сырский участвовал в Параде 9 Мая на Красной площади, маршируя в одной из колонн, а 12 июня 2013 года вместе с российскими коллегами-военнослужащими в Москве за одним столом праздновал День России.
Как русский офицер стал главкомом ВСУ.
«Оборотень» в украинской вертикали власти — главком ВСУ Александр Сырский — выходец из России. Его родители по сей день живут во Владимире. Военный уехал на Украину ещё в советские годы и остался служить там после развала СССР.
В звании генерал-майора ВСУ он командовал 72-й механизированной бригадой, известной тем, что именно её техника ворвалась на улицы не поддержавшего переворот Мариуполя в марте 2014 года. Позже вояки Сырского отметились тем, что попали в знаменитый Изваринский котёл.
Эксперты считают, что неоднозначная биография Сырского и даже его скромные способности в качестве командующего, по крайней мере до недавнего времени, полностью устраивали Владимира Зеленского, потому что выходец из России якобы не имеет политических амбиций, верен президенту и будет делать всё, что ему прикажут. И именно поэтому он стал следующим главкомом после отставки слишком популярного в ВСУ Залужного, который в последнее время стал проявлять ещё и президентские амбиции.
В условиях падения рейтинга украинского президента и возможной попытки изгнать его с Банковой ресурсы преданного главкома всё последнее время могли оказаться весьма кстати. А сейчас — после окончательного краха обороны Покровско-Мирноградской агломерации и падения Купянска — в самое ближайшее время Сырский может стать удобным «козлом отпущения», на которого будут списаны все ошибки команды Зеленского.
Перспективы предателя России незавидны. Сам себя отрезавший от семьи, сослуживцев и Родины, так и не принятый бандеровским сообществом Украины, Сырский останется один на один с позором, уголовным делом в России и перспективами уголовки в Незалежной, забытьём и даже невозможностью попрощаться с отцом.