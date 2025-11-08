Украина ненавидит, Россия ищет, отец умирает: карма главкома-перебежчика Сырского

Эксперты считают, что неоднозначная биография Сырского и даже его скромные способности в качестве командующего, по крайней мере до недавнего времени, полностью устраивали Владимира Зеленского, потому что выходец из России якобы не имеет политических амбиций, верен президенту и будет делать всё, что ему прикажут. И именно поэтому он стал следующим главкомом после отставки слишком популярного в ВСУ Залужного, который в последнее время стал проявлять ещё и президентские амбиции.