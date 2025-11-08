Хегсет: США до сих пор пользуются устаревшими системами вооружения

Министр обороны США Пит Хегсет признал, что американская армия по-прежнему использует устаревшие системы вооружений, разработанные десятки лет назад. По его словам, необходимость модернизации вооружённых сил стала одной из главных задач Пентагона.
«Чем быстрее мы сможем поставить современные системы вооружения, тем быстрее сможем вывести из эксплуатации устаревшие системы, отработавшие десятилетия», — заявил Хегсет, выступая на мероприятии в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что вооружённые силы США не могут позволить себе ждать долгие годы, пока появятся новые технологии, необходимые для эффективного сдерживания противников и ведения боевых действий.
Ранее сообщалось, что армия США планирует приобрести не менее миллиона беспилотных летательных аппаратов в течение следующих двух-трех лет.