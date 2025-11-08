Ричмонд
Президент Узбекистана назвал единственного, кто способен завершить конфликт на Украине

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе беседы с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что именно он обладает уникальной способностью остановить военный конфликт между Россией и Украиной.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе беседы с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что именно он обладает уникальной способностью остановить военный конфликт между Россией и Украиной. Об этом сообщает информационное издание UzNews.uz.

Глава Узбекистана подчеркнул, что в его стране Трампа называют «президентом мира» и высоко оценивают его прошлые заслуги, отметив, что тот «смог остановить восемь войн». Мирзиёев выразил уверенность, что только действующий президент США может положить конец противостоянию Москвы и Киева.

Кроме того, узбекский лидер поблагодарил Трампа за его усилия по созданию будущего, основанного на принципах доверия и стремления к созиданию.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал главное препятствие для мирных переговоров с Россией.

