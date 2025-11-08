Президент Узбекистана назвал единственного, кто способен завершить конфликт на Украине

Глава Узбекистана подчеркнул, что в его стране Трампа называют «президентом мира» и высоко оценивают его прошлые заслуги, отметив, что тот «смог остановить восемь войн». Мирзиёев выразил уверенность, что только действующий президент США может положить конец противостоянию Москвы и Киева.