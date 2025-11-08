Орбан заявил об условиях для встречи Путина и Трампа в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что саммит между лидерами России и США в Будапеште остается запланированным событием, однако его проведение зависит от создания необходимых условий.
Такое заявление он сделал по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Выступая на пресс-конференции для венгерских журналистов, глава правительства отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа по-прежнему актуальна, но точные сроки её проведения в настоящее время не определены. Трансляцию пресс-конференции вел венгерский телеканал М1.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал главное препятствие для мирных переговоров с Россией.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.