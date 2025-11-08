Орбан после встречи с Трампом анонсировал саммит в Будапеште с участием Путина

Глава венгерского правительства отметил, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом одной из ключевых тем стали «проблемы войны и мира». Орбан сообщил, что администрация США твёрдо намерена продолжать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Премьер согласился с американским президентом в том, что «установление мира должно продолжаться».