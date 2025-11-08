Орбан после встречи с Трампом анонсировал саммит в Будапеште с участием Путина

Глава венгерского правительства отметил, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом одной из ключевых тем стали «проблемы войны и мира». Орбан сообщил, что администрация США твёрдо намерена продолжать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Премьер согласился с американским президентом в том, что «установление мира должно продолжаться».
Политик также подчеркнул, что обе страны полны решимости создавать условия для прекращения боевых действий. При этом Венгрия готова использовать свои возможности для содействия мирным инициативам США.
Напомним, изначально встреча была согласована по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран 16 октября, о чём позднее официально сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Однако 23 октября американская сторона объявила о переносе саммита, сославшись на неподходящие условия для достижения желаемых результатов. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча в Будапеште станет актуальной после выхода переговорного процесса на определённую стадию, но в настоящее время называть какие-либо конкретные сроки преждевременно.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп заявил о «очень хорошем шансе» провести встречу с Путиным в Будапеште. Американский президент уверяет, что переговоры могут пройти уже скоро.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.