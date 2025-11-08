Глава Министерства обороны США Пит Хегсет заявил, что внутренняя бюрократия в Пентагоне представляет для страны более серьёзную угрозу, чем Китай. По его словам, этот внутренний противник является «одним из последних мировых оплотов центрального планирования», функционирующим по принципу «диктатуры пятилетнего планирования».
Хегсет подчеркнул, что пентагоновская бюрократия систематически подавляет новые идеи и ограничивает свободу мысли, что в конечном счёте подрывает национальную безопасность и ставит под угрозу жизни американских военнослужащих.
Он отметил, что по своей разрушительной мощи этот внутренний враг превосходит даже Китай.
