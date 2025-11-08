Глава Министерства обороны США назвал самого страшного врага страны

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет заявил, что внутренняя бюрократия в Пентагоне представляет для страны более серьёзную угрозу, чем Китай. По его словам, этот внутренний противник является «одним из последних мировых оплотов центрального планирования», функционирующим по принципу «диктатуры пятилетнего планирования».