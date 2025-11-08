Ричмонд
Дональд Трамп рассказал о помехах для проведения саммита в Будапеште

Трамп решил, что Россия «пока не хочет» прекращать боевые действия на территории Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме поделился своим взглядом на причины, почему пока не удаётся провести саммит с Владимиром Путиным в Будапеште. Трамп посетовал, что главным препятствием для саммита является успешное продвижение российских войск в ходе СВО. Причем это происходит вопреки надеждам американца на то, что наступление ВС РФ прекратится.

«Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться. А я думаю, что они остановятся», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о причинах срыва встречи.

Известно, что 16 октября, после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп заявил, что стороны договорились встретиться в венгерской столице в ближайшее время. Однако позже американский лидер пошел на попятный, заявив, что якобы вообще изначально он не был уверен в необходимости проведения встречи с Путиным, считая, что на ней якобы «не произойдет ничего значительного».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин готов к прямому диалогу с главой США и неоднократно подчеркивал свою заинтересованность во встречах.

