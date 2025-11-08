Дональд Трамп рассказал о помехах для проведения саммита в Будапеште

Известно, что 16 октября, после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп заявил, что стороны договорились встретиться в венгерской столице в ближайшее время. Однако позже американский лидер пошел на попятный, заявив, что якобы вообще изначально он не был уверен в необходимости проведения встречи с Путиным, считая, что на ней якобы «не произойдет ничего значительного».