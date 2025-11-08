Орбан: санкции США против АЭС «Пакш-2» полностью сняты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Соединённые Штаты полностью сняли санкции с проекта строительства атомной электростанции «Пакш-2». По его словам, теперь необходимость в продлении ранее выданного исключения отпала.
«Администрация Байдена ввела санкции против проекта строительства АЭС “Пакш-2” в Венгрии. Ранее нам удалось добиться исключения, и срок его продления приближался», — заявил Орбан на пресс-конференции, трансляция которой велась на его YouTube-канале.
Он подчеркнул, что были достигнуты договоренности об отмене санкций. Это решение стало результатом переговоров и открывает возможность для дальнейшей реализации проекта без внешних ограничений.
Ранее суд Европейского союза аннулировал решение Еврокомиссии, позволявшее Венгрии финансировать строительство двух ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2», которое выполняет российская компания Nizhny Novgorod Engineering.