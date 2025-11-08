Венгрия получила освобождение от санкций США на поставки российских энергоносителей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о достижении договорённости с Соединёнными Штатами, которая гарантирует беспрепятственные поставки российских энергоносителей в страну. Речь идёт о полном и бессрочном исключении из санкционного режима США для газопровода «Турецкий поток» и нефтепровода «Дружба».