Венгрия получила освобождение от санкций США на поставки российских энергоносителей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о достижении договорённости с Соединёнными Штатами, которая гарантирует беспрепятственные поставки российских энергоносителей в страну.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о достижении договорённости с Соединёнными Штатами, которая гарантирует беспрепятственные поставки российских энергоносителей в страну. Речь идёт о полном и бессрочном исключении из санкционного режима США для газопровода «Турецкий поток» и нефтепровода «Дружба».

По словам главы венгерского правительства, это решение обеспечивает стабильность энергоснабжения и исключает какие-либо ценовые надбавки, связанные с санкционным давлением.

Данное заявление прозвучало после проведённых переговоров с американским президентом Дональдом Трампом и было обнародовано в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на официальном YouTube-канале премьер-министра.

Ранее Орбан заявил об условиях для встречи Путина и Трампа в Будапеште.

