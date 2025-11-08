В США создадут подразделение для ускорения производства оружия: в Пентагоне рассказали подробности

Глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что в ведомстве создают новое подразделение, которое будет заниматься ускорением производства и доставки критически важного вооружения.
«Мы создаем производственное подразделение военного времени в министерстве войны», — заявил Хегсет на одном из мероприятий в Пентагоне.
По его словам, основная задача этого подразделения — полностью изменить подход к снабжению бойцов «необходимыми возможностями». Министр пообещал революцию в процессах заключения сделок, ускорение производства и более быстрое внедрение новейших образцов вооружения в войска.
В Пентагоне недавно озвучили главного врага США. Пит Хегсет заявил, что бюрократия внутри Пентагона представляет большую угрозу для страны, чем Китай.