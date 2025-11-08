Ричмонд
В США создадут подразделение для ускорения производства оружия: в Пентагоне рассказали подробности

Хегсет объявил о создании подразделения для ускорения производства оружия в США.

Источник: Комсомольская правда

Глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что в ведомстве создают новое подразделение, которое будет заниматься ускорением производства и доставки критически важного вооружения.

«Мы создаем производственное подразделение военного времени в министерстве войны», — заявил Хегсет на одном из мероприятий в Пентагоне.

По его словам, основная задача этого подразделения — полностью изменить подход к снабжению бойцов «необходимыми возможностями». Министр пообещал революцию в процессах заключения сделок, ускорение производства и более быстрое внедрение новейших образцов вооружения в войска.

В Пентагоне недавно озвучили главного врага США. Пит Хегсет заявил, что бюрократия внутри Пентагона представляет большую угрозу для страны, чем Китай.