Зеленский назначил нового командующего беспилотными системами ПВО

Зеленский отметил, что Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО. Также он работал с дронами-перехватчиками. В новой роли Черевашенко должен будет развивать беспилотные технологии в Воздушных силах.
Ранее Life.ru сообщал, что в ВСУ готовятся к ещё одному назначению — смене главнокомандующего. Основными претендентами на пост главкома ВСУ в случае отставки Александра Сырского могут стать начальник Генерального штаба Андрей Гнатов и бывший глава Генштаба Анатолий Баргилевич.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.