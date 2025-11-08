Генерал НАТО неожиданно высказался о поражении России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. НАТО не сможет нанести стратегическое поражение России, об этом заявил отставной генерал альянса Марко Бертолини в интервью порталу Lantidiplomatico.
«Конечно, мы можем наблюдать, что в данном конкретном случае окончание войны означало бы поражение НАТО и всего Запада, учитывая его участие в войне, которая должна была привести к “стратегическому поражению” Москвы. Стратегическое поражение, которое на местах, похоже, теперь нависает над самим НАТО», — сказал он.
По словам военного эксперта, даже США сейчас понимают, что путь к эскалации приведет к поражению коллективного Запада. Именно поэтому, пояснил он, американский лидер Дональд Трамп в последнее время отказался от однозначно агрессивной антироссийской риторики, в то время как некоторые страны Европы по-прежнему преследуют идею стратегического поражения Москвы.
«Мы не знаем, как и когда закончится война на Украине, даже если неравенство сил на местах не оставляет Лондону, Вашингтону и Брюсселю особых иллюзий; но несомненно то, что конфликт, который мы наблюдаем, этим не закончится», — резюмировал Бертолини.
В начале октября президент Владимир Путин заявил, что Россия «все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной», а со всей НАТО. Москва считает партии западного вооружения на территории Украины, а также средства транспортировки альянса законными военными целями.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность западного блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.