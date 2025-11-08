Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американское издание MWM: Потери ВСУ превысили 1,7 млн человек

Американское издание Military Watch Magazine (MWM) опубликовало данные о военных потерях ВСУ в зоне СВО. Как отмечается в статье, к августу 2025 года общее количество погибших и выбывших из строя составило более 1,7 миллиона человек.

Источник: Life.ru

Вместе с тем число дезертиров из рядов ВСУ может достигать 400 тысяч, что эксперты связывают с крайне высокой смертностью среди срочников, которых командование отправляло на фронт после двух дней обучения.

Издание отметило, что дефицит личного состава остаётся критическим для войск Украины, а высокая интенсивность боевых действий и нехватка подготовленных резервов только усугубляют ситуацию на линии фронта. По мнению аналитиков MWM, это один из ключевых факторов ухудшения боеспособности ВСУ, несмотря на объявленные властями мобилизационные меры.

Ранее Life.ru писал, что российские войска нанесли удар по Днепропетровску и уничтожили элитные подразделения ВСУ. Инцидент произошёл прямо во время церемонии награждения.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.