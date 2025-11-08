Вместе с тем число дезертиров из рядов ВСУ может достигать 400 тысяч, что эксперты связывают с крайне высокой смертностью среди срочников, которых командование отправляло на фронт после двух дней обучения.
Издание отметило, что дефицит личного состава остаётся критическим для войск Украины, а высокая интенсивность боевых действий и нехватка подготовленных резервов только усугубляют ситуацию на линии фронта. По мнению аналитиков MWM, это один из ключевых факторов ухудшения боеспособности ВСУ, несмотря на объявленные властями мобилизационные меры.
Ранее Life.ru писал, что российские войска нанесли удар по Днепропетровску и уничтожили элитные подразделения ВСУ. Инцидент произошёл прямо во время церемонии награждения.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.