США полностью отменили санкции против венгерской АЭС Пакш-2

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о полной отмене американских санкций в отношении проекта по расширению атомной электростанции «Пакш-2».
Ранее введённые администрацией Джо Байдена ограничительные меры не просто приостанавливались, а были полностью сняты, что исключает необходимость их дальнейшего продления.
Данное заявление прозвучало в ходе пресс-конференции главы правительства, трансляция которой велась на его официальном YouTube-канале.
Ранее сообщалось, что Венгрия получила освобождение от санкций США на поставки российских энергоносителей.
