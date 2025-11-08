Ричмонд
США полностью отменили санкции против венгерской АЭС Пакш-2

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о полной отмене американских санкций в отношении проекта по расширению атомной электростанции «Пакш-2».

Ранее введённые администрацией Джо Байдена ограничительные меры не просто приостанавливались, а были полностью сняты, что исключает необходимость их дальнейшего продления.

Данное заявление прозвучало в ходе пресс-конференции главы правительства, трансляция которой велась на его официальном YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что Венгрия получила освобождение от санкций США на поставки российских энергоносителей.

