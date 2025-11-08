По Украине прокатилась серия взрывов в ночь на 8 ноября

Так, о взрывах сообщили в Киевской области, Днепропетровске и Харькове. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили на всей Украине.
Вооружённые Силы РФ наносят точечные удары по объектам военной инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Данные меры стали ответом на произошедший двумя днями ранее взрыв на Крымском мосту, организованный украинскими спецслужбами. Поражению подвергаются объекты оборонной промышленности, пункты управления и связи. Российское руководство акцентирует, что в ходе операций исключается поражение гражданских объектов.
