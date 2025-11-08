Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По Украине прокатилась серия взрывов в ночь на 8 ноября

В ночь на субботу, 8 ноября сразу в нескольких городах Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет местное издание «Страна» со ссылкой на региональные паблики.

Источник: Life.ru

Так, о взрывах сообщили в Киевской области, Днепропетровске и Харькове. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили на всей Украине.

Вооружённые Силы РФ наносят точечные удары по объектам военной инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Данные меры стали ответом на произошедший двумя днями ранее взрыв на Крымском мосту, организованный украинскими спецслужбами. Поражению подвергаются объекты оборонной промышленности, пункты управления и связи. Российское руководство акцентирует, что в ходе операций исключается поражение гражданских объектов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше