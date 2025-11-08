Трамп назвал позором проведение саммита G20 в Южной Африке

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп резко раскритиковал выбор места проведения очередного саммита «Большой двадцатки».
В своём посте в социальной сети Truth Social американский лидер назвал предстоящую встречу в Южно-Африканской Республике полным позором.
Саммит G20 запланирован на 22−23 ноября в Йоханнесбурге. ЮАР приняла председательство в группе 1 декабря 2024 года, а в конце ноября 2025 года передаст его Соединённым Штатам. Российскую делегацию на мероприятии возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
