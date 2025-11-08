Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал позором проведение саммита G20 в Южной Африке

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп резко раскритиковал выбор места проведения очередного саммита «Большой двадцатки».

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп резко раскритиковал выбор места проведения очередного саммита «Большой двадцатки».

В своём посте в социальной сети Truth Social американский лидер назвал предстоящую встречу в Южно-Африканской Республике полным позором.

Саммит G20 запланирован на 22−23 ноября в Йоханнесбурге. ЮАР приняла председательство в группе 1 декабря 2024 года, а в конце ноября 2025 года передаст его Соединённым Штатам. Российскую делегацию на мероприятии возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

Ранее глава Министерства обороны США назвал самого страшного врага страны.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше