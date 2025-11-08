Британские военнослужащие столкнулись с проблемами со здоровьем после испытаний

Sky News также отмечает, что, согласно внутреннему расследованию, опубликованному ещё в 2021 году, старшие офицеры и чиновники Минобороны в течение двух лет знали о том, что технические неисправности Ajax подвергают солдат риску, но не предприняли необходимых мер. Более того, отчёт по охране труда и технике безопасности показал, что такие проблемы, как потенциальное повреждение слуха, впервые были подняты в декабре 2018 года, однако испытания не были приостановлены вплоть до ноября 2020 года.