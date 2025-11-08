Британские военнослужащие столкнулись с проблемами со здоровьем после испытаний

В ходе испытаний новых боевых бронированных машин Ajax, проводимых британской армией, военнослужащие столкнулись с серьёзными проблемами со здоровьем. По информации телеканала Sky News, ряд солдат был вынужден обратиться за медицинской помощью в больницу с жалобами на нарушения слуха и другие недомогания.
Министерство обороны Великобритании подтвердило, что «небольшое число» военнослужащих сообщило о проблемах после испытаний. Представитель ведомства заявил, что было проведено расследование, по итогам которого «никаких систематических проблем не было выявлено». Однако источники телеканала утверждают, что опасения за безопасность персонала сохраняются, поскольку военнослужащие «все еще получают травмы».
Sky News также отмечает, что, согласно внутреннему расследованию, опубликованному ещё в 2021 году, старшие офицеры и чиновники Минобороны в течение двух лет знали о том, что технические неисправности Ajax подвергают солдат риску, но не предприняли необходимых мер. Более того, отчёт по охране труда и технике безопасности показал, что такие проблемы, как потенциальное повреждение слуха, впервые были подняты в декабре 2018 года, однако испытания не были приостановлены вплоть до ноября 2020 года.
Ранее глава Министерства обороны США назвал самого страшного врага страны.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.