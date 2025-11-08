Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: у Киева появился внезапный союзник, способный спасти его от краха

Times: Норвегия может обеспечить кредит Киеву в размере 100 миллиардов евро.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Норвегия может обеспечить выделение Украине кредита в 100 миллиардов евро, предоставив в качестве залога часть своего национального инвестиционного фонда, считающегося крупнейшим в мире, пишет британская газета The Times cо ссылкой на источники.

«Норвегия обсуждает предложение о предоставлении Украине европейского военного кредита на сумму более 100 миллиардов евро путем обеспечения долга за счет средств ее Национального суверенного фонда благосостояния в размере 1,7 триллиона евро», — говорится в материале.

Как утверждает издание, правительство Норвегии было уязвлено предположениями Дании и других европейских партнеров о том, что страна, которая входит в НАТО, но не в ЕС, якобы «наживается на войне».

В конце октября журнал Economist подсчитал, что Киеву понадобится еще 389 миллиардов долларов, если он продолжит вести конфликт против России еще четыре года.

На этом фоне страны ЕС обсуждают возможность использовать для поддержки Украины замороженные российские активы. Предполагается выдать Киеву из этих денег кредит, который тот будет обязан вернуть, только если Москва выплатит «репарации». При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «C». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше