Немецкий генерал допустил переброску к границе России 800 тысяч солдат через ФРГ

Он пояснил, что в кратчайшие сроки через немецкую территорию может быть переброшено до 800 тысяч военнослужащих стран НАТО с техникой для усиления восточного фланга. По словам Зольфранка, альянс осознаёт: если развёртывание войск замедлится или будет несогласованным, это приведёт к провалу политики сдерживания России.