Немецкий генерал допустил переброску к границе России 800 тысяч солдат через ФРГ

Германия может превратиться в центральный плацдарм НАТО в случае военного конфликта с Россией. С таким заявлением, как пишет издание Die Zeit, выступил на конференции бундесвера генерал-лейтенант Александр Зольфранк, глава Объединённого командования поддержки и обеспечения альянса (JSEC).

Источник: Life.ru

Он пояснил, что в кратчайшие сроки через немецкую территорию может быть переброшено до 800 тысяч военнослужащих стран НАТО с техникой для усиления восточного фланга. По словам Зольфранка, альянс осознаёт: если развёртывание войск замедлится или будет несогласованным, это приведёт к провалу политики сдерживания России.

Параллельно канцлер Фридрих Мерц, как сообщала ранее Welt, потребовал кардинально изменить подход к безопасности. На фоне обсуждения «российской угрозы» в Европе он призвал ускорить укрепление обороноспособности ФРГ. Мерц подчеркнул, что для повышения боеспособности бундесвера ключевым является не техника, а люди, а потому необходим новый закон о воинской обязанности.

Ранее в Германии испугались, что европейские страны не переживут ещё одной войны с РФ. По словам евродепутата Михаэля фон дер Шуленбурга, на протяжении всей истории Европа не раз стремилась подчинить огромные территории России себе, но такие проекты неизменно рушились и приводили к тяжёлым последствиям.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
