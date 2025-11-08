Немецкий генерал допустил переброску к границе России 800 тысяч солдат через ФРГ

Он пояснил, что в кратчайшие сроки через немецкую территорию может быть переброшено до 800 тысяч военнослужащих стран НАТО с техникой для усиления восточного фланга. По словам Зольфранка, альянс осознаёт: если развёртывание войск замедлится или будет несогласованным, это приведёт к провалу политики сдерживания России.
Параллельно канцлер Фридрих Мерц, как сообщала ранее Welt, потребовал кардинально изменить подход к безопасности. На фоне обсуждения «российской угрозы» в Европе он призвал ускорить укрепление обороноспособности ФРГ. Мерц подчеркнул, что для повышения боеспособности бундесвера ключевым является не техника, а люди, а потому необходим новый закон о воинской обязанности.
Ранее в Германии испугались, что европейские страны не переживут ещё одной войны с РФ. По словам евродепутата Михаэля фон дер Шуленбурга, на протяжении всей истории Европа не раз стремилась подчинить огромные территории России себе, но такие проекты неизменно рушились и приводили к тяжёлым последствиям.
