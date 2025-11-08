Ричмонд
Норвегия планирует выделить Украине 100 миллиардов евро

Правительство Норвегии рассматривает возможность предоставления Украине масштабного военного кредита в размере 100 миллиардов евро.

Согласно информации британской газеты The Times, для обеспечения этого займа может быть использована часть средств национального Суверенного фонда благосостояния, чьи активы оцениваются в 1,7 триллиона евро.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, инициатива обсуждается на фоне заявлений европейских партнёров, в частности Дании, о том, что Норвегия, являясь членом НАТО, но не входя в ЕС, извлекает экономические выгоды из текущего конфликта. Эти предположения, по данным The Times, вызвали негативную реакцию в норвежском правительстве.

Ранее сообщалось, что США поддержали конфискацию российских активов для помощи Украине.

