В НАТО спланировали переброску 800 тысяч военных к границе России

ФРГ может стать центральным плацдармом Североатлантического альянса в случае конфликта с РФ. Об этом высказался на конференции бундесвера глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО генерал-лейтенант Александр Зольфранк.
— В случае конфликта Германия станет центральным плацдармом альянса. В кратчайшие сроки около 800 тысяч военных и их техника из разных государств НАТО могут быть переброшены через ФРГ на восточный фланг, — цитирует его немецкое издание Die Zeit.
По словам Зольфранка, в военном блоке понимают, что если развертывание его сил застопорится — они прибудут слишком поздно или нескоординированно, то сдерживание России потерпит неудачу, передает РИА Новости.
РФ обеспокоена действиями Североатлантического альянса, который на текущих учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области. Об этом 5 ноября сообщил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
По его словам, Балтийский регион подвергается активной милитаризации со стороны НАТО, которая наращивает свои коалиционные силы и средства.