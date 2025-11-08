Ричмонд
В НАТО спланировали переброску 800 тысяч военных к границе России

ФРГ может стать центральным плацдармом Североатлантического альянса в случае конфликта с РФ. Об этом высказался на конференции бундесвера глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО генерал-лейтенант Александр Зольфранк.

— В случае конфликта Германия станет центральным плацдармом альянса. В кратчайшие сроки около 800 тысяч военных и их техника из разных государств НАТО могут быть переброшены через ФРГ на восточный фланг, — цитирует его немецкое издание Die Zeit.

По словам Зольфранка, в военном блоке понимают, что если развертывание его сил застопорится — они прибудут слишком поздно или нескоординированно, то сдерживание России потерпит неудачу, передает РИА Новости.

РФ обеспокоена действиями Североатлантического альянса, который на текущих учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области. Об этом 5 ноября сообщил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, Балтийский регион подвергается активной милитаризации со стороны НАТО, которая наращивает свои коалиционные силы и средства.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше