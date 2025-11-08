Ричмонд
СМИ: фон дер Ляйен подготовила секретный план против России

Guardian: ЕС создаст центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны России.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ЕС готовится создать специализированный Центр, чтобы противодействовать якобы дезинформации со стороны России, Китая и других стран, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на документ.

«Согласно просочившемуся документу, исполнительная власть ЕС планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов», — говорится в статье.

По данным издания, документ должен быть опубликован 12 ноября, автором инициативы является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как утверждает газета, в еще неопубликованных материалах сказано, что Европа видит наибольшую угрозу в якобы «гибридных атаках России, направленных на борьбу за влияние в Европе». При этом в списках угроз также фигурирует Китай, который, по версии дипломатической службы ЕС, распространяет контент, соответствующий политическим интересам Пекина во всем мире.

Сообщается, что членство в планируемом Центре будет добровольным для участников ЕС, а также для стран, желающих вступить в Союз. Великобритания также будет иметь возможность стать участником как «партнер-единомышленник».

В среду на заседании Совета по межнациональным отношениям президент Владимир Путин предупредил о том, что за границей создаются все новые «международные организации» и псевдонациональные Центры, целью которых является информационная война против России.

Ранее российский лидер подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Он подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

