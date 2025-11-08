США и Венгрия достигли договоренностей по СПГ и атомной энергетике

США и Венгрия достигли ряда соглашений в области ядерной энергетики, поставок сжиженного природного газа и вооружений. Об этом сообщил Госдепартамент США по итогам переговоров президента Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в сфере атомной энергетики, который предусматривает начало переговоров по развитию сотрудничества в гражданской ядерной отрасли.
Документ предполагает совместную работу над проектами малых модульных реакторов и переработкой отработавшего топлива. В частности, планируется сделать Будапешт центром формирования центральноевропейского рынка таких реакторов. Венгрия выразила готовность поддержать строительство до десяти модульных реакторов общей стоимостью около $20 млрд.
Кроме того, Венгрия заключит контракт с американской компанией Westinghouse на поставку ядерного топлива для АЭС «Пакш-1» на сумму около $114 млн.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Соединённые Штаты полностью сняли санкции с проекта строительства атомной электростанции «Пакш-2».