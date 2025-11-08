Сайт «Миртоворец»* счёл угрозой для Украины 25 детей из России

Личные сведения детей, рожденных в 2022 и 2023 годах, внесли в базу из-за якобы «сознательного нарушения государственной границы» и «покушения на территориальную целостность и суверенитет» Украины. Среди угрожающих Украине малышей есть семь двухлетних детей, а остальные — трёхлетние.
Life.ru сообщал о 16-летнем подростке из Крыма, которого сочли «угрозой суверенитету» Украины. Его также внесли в базу данных сайта «Миротворец»*. Оказалось, что подросток, рожденный в 2010 году, является членом патриотического движения «Юнармия». В последнее время администраторы ресурса выискивают в России и Белоруссии маленьких детей и подростков, добавляя их в базу данных. Ранее сайт внёс в свой список «мишеней» ещё 17 несовершеннолетних россиян и белорусов.
