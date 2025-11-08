Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков высказался о дате проведения прямой линии с Путиным

Кремль официально сообщит дату проведения совместной большой пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в установленные сроки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Источник: Life.ru

«Официально дату сообщим своевременно», — отметил представитель Кремля.

Напомним, мероприятие запланировано на декабрь 2025 года. Подготовка к нему была инициирована 17 сентября после соответствующего поручения президента правительству и своей администрации. По словам Пескова, формат ежегодно модернизируется для повышения информационной насыщенности. Сбор вопросов от граждан традиционно начнётся за две недели до начала прямой линии.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше