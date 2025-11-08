Песков высказался о дате проведения прямой линии с Путиным

Напомним, мероприятие запланировано на декабрь 2025 года. Подготовка к нему была инициирована 17 сентября после соответствующего поручения президента правительству и своей администрации. По словам Пескова, формат ежегодно модернизируется для повышения информационной насыщенности. Сбор вопросов от граждан традиционно начнётся за две недели до начала прямой линии.